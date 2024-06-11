Охранники паба в английском городе Моркам выгнали из заведения британского боксера Тайсона Фьюри. Как сообщает The Sun, спортсмен был сильно пьян.

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 7 июня. Газета опубликовала видеозапись, на которой «Цыганский король» на четвереньках выползает из паба. После этого он пытается подняться, но ударяется головой о фонарный столб. Рядом на улице также стояли несколько людей, которые ругались с охранниками.

Близкий к Фьюри источник заявил, что боксер не пил больше года. В тот день он позволил себе слишком много и спортсмену стало плохо.

«Ожидал большего». Кравцов оценил поединок Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство

Напомним, что 19 мая Фьюри раздельным решением судей уступил украинцу Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Для 35-летнего британца это поражение стало первым за 36 поединков на профессиональном ринге.