Хабиб задолжал налоговой сотни миллионов. Что может грозить ему за неуплату?

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. В настоящее время задолженность составляет 309 729 366 рублей.

Долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет более трех сотен миллионов рублей — такая сумма попадает под статью 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»).

Согласно пункту «б» части 2 (деяние, совершенное в крупном размере) может быть несколько видов наказания: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода подозреваемого за период от одного года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без него.

Ранее сообщалось о долге Нурмагомедова в размере 306,2 тысячи рублей

Информация о задолженности спортсмена появилась в СМИ в начале мая этого года. Тогда, по информации Mash, точная сумма долга составляла 306 242 929 рублей. ФНС начала проверку его бизнесов и заблокировала часть счетов, в том числе счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда. Кроме того, налоговая заинтересовалась его вложениями в отели в Турции и стартапы в ОАЭ.

Однако в тот же день, 11 мая, информацию о многомиллионном долге опроверг дядя бойца Магомед Нурмагомедов.

«Вообще такого нет. Это фейк», — заявил он.



Эту новость также прокомментировала и команда Хабиба, назвав ее неточной.