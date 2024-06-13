Павлович рассказал об условиях в Эр-Рияде перед боем с Волковым

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о погодных условиях в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), куда он приехал для участия в поединке с соотечественником Александром Волковым. Спортсмены сразятся в рамках первого в истории этой страны турнира UFC.

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«Жара в Рияде — это что-то невероятное! Садишься в машину, а там будто в печке. Постоянно приходится ждать, пока кондиционер справится с этой раскалённой атмосферой. Такая вот наша повседневная реальность в данный момент», — написал Павлович.



Напомним, поединок между Павловичем и Волковым состоится в следующую субботу, 22 июня.