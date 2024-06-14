Хельвани сообщил новые подробности о UFC 303

Авторитетный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани поделился новыми подробностями относительно предстоящего турнира UFC 303. Он должен состояться в ночь с 29 на 30 июня мск в Лас-Вегасе. По сведениям источника, есть вероятность, что организаторы в настоящий момент ищут бойца, который сможет выйти на замену кому-то из пары Джамал Хилл – Карлос Ульберг. Оба должны провести очный поединок, который будет соглавным событием спортивного мероприятия.

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Напомним, в главном бою UFC 303 должны встретиться ирландец Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер. Однако, по сведениям сразу нескольких инсайдеров, этот бой может не состояться из-за проблем у одного из бойцов. Ранее Хельвани рассказал, когда промоушен Даны Уайта может внести ясность относительно статуса поединка.