Саудовцы делают ключевой шаг к захвату бокса

США и Мексика останутся на обочине.

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Саудовская Аравия стремительно захватывает мир профессионального бокса. Все последние топовые турниры проводятся именно там. Сначала прошёл грандиозный вечер, на котором выступили Александр Усик и Тайсон Фьюри. А затем состоялся яркий турнир двух топовых промоутерских организаций. Саудовцы уже перетягивают одеяло на себя. Они заманили к себе главных мировых суперзвёзд. А теперь намерены полностью захватить рынок профессионального бокса.

Известное издательство Reuters внезапно выкатило огромный анонс, который может полностью перевернуть мир джентльменского вида спорта. В Саудовской Аравии решили отказаться от сотрудничества с топовыми организациями: WBC, WBA, IBF, WBO. Они намерены создать собственную боксёрскую лигу, в которой и окажутся все мировые суперзвёзды. Пока представители Востока ведут прямые переговоры с промоутерскими компаниями Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing. А это значит, что их бойцы практически железно окажутся в новой лиге.

Но самое интересное в этом всём – далеко не согласие топовых промоутеров. Дело в том, что в Саудовской Аравии продолжают вкладывать в профессиональный бокс миллиарды. И на реализацию нового проекта, по предварительным подсчётам, будет направлено около $ 5 млрд. Цифры пока выглядят фантастически. Но на Востоке успели доказать, что это не голые слова. В частности, хорошим примером выступает футбольная лига. Именно в ней выступает огромное количество мировых суперзвёзд. А государство поддерживает клубы финансово.

Теперь подобная история будет и с профессиональным боксом. Например, уже понятно, что на Востоке проведут реванш Александр Усик и Тайсон Фьюри. Там же выступят Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. А ещё Турки Аль аш-Шейх пообещал, что затащит в Саудовскую Аравию даже Наою Иноуэ. И, судя по всему, со всеми топовыми боксёрами подписываются уникальные соглашения. Например, Бивол сообщил, что собирается драться в ближайшее время только на Востоке: «У меня контракт с Саудовской Аравией. Скорее всего, я буду боксировать здесь. Есть определённые договорённости. И я стараюсь от него мысленно не отходить, мыслить реалистично в рамках того, что подписал с Саудовской Аравией».

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии уже заявил, что со временем под его крылом окажутся все главные мировые суперзвёзды: «Моей мечтой, конечно, стали бы бои Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом, Дэвида Бенавидеса с Артуром Бетербиевым или Дмитрием Биволом. Ещё хотел бы организовать поединок Джервонты Дэвиса. Если он станет умнее. Чтобы соперником был Наоя Иноуэ. Это бои мечты, идея проведения которых мне нравится».

Что это значит для мирового бокса? Видимо, Саудовская Аравия – новая столица. И, пожалуй, единственная. После ухода мировых суперзвёзд США и Мексика останутся на обочине. И если у вторых останется хотя бы Канело, то американцам придётся довольствоваться Джейком Полом и Райаном Гарсией. Складывается ощущение, что Саудовская Аравия полностью подтвердит статус гегемона в профессиональном боксе. Но как быть с ведущими мировыми организациями?

Говоря откровенно, единоличное правление саудовцев может сказаться лишь положительно. Нынешняя система четырёх поясов откровенно путает многих фанатов профессионального бокса. Огромное количество титулов, категорий, а также статусов самих поединков. И в такой ситуации бывает очень сложно разобраться, как именно назначаются поединки, кто и за что сражается. А единая лига позволит не только собрать суперзвёзд, но и дать им комфортную среду для боёв. Поэтому пока шаги Саудовской Аравии выглядят не просто революционными, а полностью переворачивающими индустрию.