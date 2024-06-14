Боец UFC Чимаев попал в больницу

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев был госпитализирован. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил боец Мухаммад Эскирханов.

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Эксирханов опубликовал фотографию, на которой Чимаев лежит в больнице.

Представляющему ОАЭ Чимаеву 30 лет, на его счету 13 побед и ни одного поражения. На 22 июня запланирован бой в среднем весе между Чимаевым и австралийцем Робертом Уиттакером, который возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Чемпионом организации в среднем весе является южноафриканец Дрикус дю Плесси.