Чимаев снялся с поединка в UFC

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев снялся с поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с австралийцем Робертом Уиттакером. Об этом сообщает инсайдер Benny P в соцсети X.

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Причины отказа Чимаева от схватки не называются. По информации источника, заменить его может французский боец Нассурдин Имавов. Также в качестве возможного соперника Уиттакера называется россиянин Икрам Алискеров.

Бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night, который пройдет 22 июня. Во втором по значимости поединке ивента встретятся россияне Сергей Павлович и Александр Волков.

Всего в профессиональной карьере 30-летний Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен выступал за Швецию, а теперь представляет ОАЭ и грозненскую команду «Ахмат». На счету Уиттакера 25 побед в 32 поединках.