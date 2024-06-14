Бой Макгрегора и Чендлера отменен

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор не вернется в октагон промоушена этим летом. Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт, сообщивший об отмене боя Макгрегора и Майкла Чендлера.

Поединок должен был пройти 30 июня на очередном турнире в Лас-Вегасе.

«Бой не состоится из-за травмы Макгрегора», — сказал Уайт.



Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Макгрегор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.