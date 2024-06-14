Дональд Трамп высказался о Хабибе как бойце ММА

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в подкасте Логана Пола высказался о недавней встрече в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC 302 с прославленным российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

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«Я встретился с Хабибом, чей рекорд в ММА 29-0. Его отец умер, и тогда Хабиб просто сказал, что он заканчивает выступать в ММА. Его отец был великолепен в своём деле. Вероятно, Хабиб даже не проиграл ни одного раунда. Так говорят. Я считаю, что он был великолепен. Невероятный талант», — сказал Трамп.



За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.