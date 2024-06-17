Топ-7 боев недели

Основное внимание приковано к нашим парням в Саудовской Аравии.

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Стартует очередная неделя, которая подарит большое количество поединков в мире смешанных единоборств и профессионального бокса. Конечно, фанаты с нетерпением ждут исторический турнир UFC – первый в Саудовской Аравии. Грандиозный ивент соберёт под своим крылом большое число бойцов из России. А помимо этого, болельщиков смешанных единоборств ждут топовые события в PFL и Bellator. В профессиональном же боксе небольшое затишье. Но и там есть очень любопытные поединки.

В ночь с 20 на 21 июня. Гаджи Рабаданов – Элвин Эспиноза

В ночь с 20 на 21 июня на арене «Huntsman Center» в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир PFL 5: 2024 Regular Season. Особый интерес вызывает противостояние, в котором сойдутся Гаджи Рабаданов (21-4-1) и Элвин Эспиноза (9-1). У соперника россиянина серия из девяти побед. После неудачного дебюта в MMA он полностью перезагрузился и начал демонстрировать совершенно иной уровень. Но и Рабаданов набрал приличный ход. Его победная серия достигла семи поединков. Поэтому оба рассчитывают добраться до чемпионского пояса PFL. И этот поединок сильно скажется на шансах и перспективах.

21 июня. Линдон Артур – Лиам Кэмерон

21 июня в Лондоне состоится большой боксёрский вечер. Основное внимание будет приковано к бою, в котором зарубятся Линдон Артур (23-2, 16 KO) и Лиам Кэмерон (21-5, 9 KO). Бывший соперник Дмитрия Бивола попытается закрыть поражение от российского боксёра. Он обладает очень серьёзной нокаутирующей мощью, что попытается продемонстрировать вновь. Кэмерон же больше любит работать «на очки». Он вряд ли станет форсировать события, но с большим удовольствием попробует растянуть поединок на максимальное количество раундов.

22 июня. Джейсон Джексон – Рамазан Курамагомедов

22 июня состоится турнир Bellator Champions Series 3, который пройдёт на «3Arena» в Дублине (Ирландия). Особый интерес привлекает к себе главное событие. Непобеждённый россиянин Рамазан Курамагомедов (12-0) идёт за титулом организации. Он будет биться за пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе (до 77,1 кг) с Джейсоном Джексоном (18-4). Россиянин редко доводит свои бои до судейского решения. Кроме того, побеждает он буквально на любой вкус – и сабмишенами, и вырубая оппонентов. Поэтому он имеет прекрасные шансы стать чемпионом организации и сделать серьёзнейшую заявку на попадание в UFC.

22 июня. Роберт Уиттакер – Икрам Алискеров

22 июня состоится исторический турнир UFC – первый в Саудовской Аравии. Правда, изначально главный поединок должен был свести других бойцов. Против Роберта Уиттакера в клетку собирался выйти Хамзат Чимаев. Но в итоге чеченский боец был вынужден сняться из-за попадания в больницу. И теперь с Уиттакером будет драться россиянин Икрам Алискеров. Складывается ощущение, что для Икрама это испытание станет главным в карьере. А победа сможет существенно увеличить шансы на попадание в титульную гонку.

22 июня. Сергей Павлович – Александр Волков

С соглавным событием турнира в Саудовской Аравии ситуация обратная. Изначально никто не верил, что этот бой всё-таки состоится. Но организаторы смогли договориться с россиянами, поэтому они сойдутся в клетке. Павлович возвращается после поражения от Тома Аспиналла. Он прекрасно понимает, что вторая осечка подряд может сильно ударить по его шансам в ближайшее время получить титульник. А вот Волков на ходу – выдал серию из трёх побед. И теперь Драго попытается сделать важнейший шаг к битве с Аспиналлом. Складывается ощущение, что если Александр победит, то станет одним из фаворитов гонки за поясом.

22 июня. Ринат Фахретдинов – Николас Далби

Повышенное внимание к себе привлекает и поединок россиянина Рината Фахретдинова. Гладиатор ворвался в UFC с трёх побед подряд, выглядел великолепно. А в последнем бою рискнул, что привело к ничейному исходу. Но боец совершенно точно готов доказать всем, что может вновь вернуться на победную волну. Новым соперником станет очень опытный Николас Далби. Датчанин довольно неожиданно вышел на серию из четырёх побед. Трижды его бои завершались решениями, а в последнем поединке Далби снёс Габриэля Бонфима досрочно. Теперь Гладиатора ждёт серьёзнейшая проверка на прочность.

22 июня. Шарабутдин Магомедов – Жоилтон Луттербах

Украшением турнира должен стать поединок, в котором первым из россиян в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет будет биться с Жоилтоном Луттербахом. Наш соотечественник ворвался в UFC очень ярко и продолжает оставаться непобеждённым. А Жоилтон Луттербах с профессиональным рекордом 38-9 обладает колоссальным опытом. Именно по этой причине поединок может стать испытанием для Шары. Но Буллет после первого боя в UFC получил довольно много критики. И теперь он намерен снять все вопросы о справедливости своего попадания в лучший промоушен на планете.