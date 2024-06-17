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«Кто это такой?» Шара Буллет рассказал, как впервые узнал о Фёдоре Емельяненко

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, как возникло его увлечение смешанными единоборствами.

Шара Буллет рассказал, как впервые узнал о Федоре Емельяненко
© Чемпионат.com

«С какого бойца началось увлечение ММА? Маурисио Руа нравился, Дэн Хендерсон нравился. Много ребят мне нравилось. Pride, UFC… Я даже не знал этих ребят, но начал включать диски, начал интересоваться ими. Потом узнал, кто какими навыками обладает. Знал, за кого болеть. Помню, пришёл в прокат. Увидел диск Фёдора Емельяненко. И там столько побед – он весь в кубках. И там столько боёв его, а я даже не знаю, кто это. Думаю, а как это я могу его не знать. Пришёл домой, рассказываю брату, спрашиваю, кто это. И он мне рассказал, что это серьёзный боец. Пришёл опять в прокат, взял диски и посмотрел все его бои. Вот так и познакомился с миром ММА», — сказал Магомедов на канале Red Corner MMA в YouTube.
Бокс/MMA
Шарабутдин Магомедов
Дэн Хендерсон
Федор Емельяненко