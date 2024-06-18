Глава UFC высказался о снятии Чимаева с боя

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) высказался о снятии Хамзата Чимаева с поединка против австралийца Роберта Уиттакера. Слова Уайта приводит MMA Fighting.

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Уайт отметил, что главной проблемой является то, что организация не знает, что конкретно произошло с Чимаевым.

«Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. И он ведь не находится в США, чтобы наши доктора его осмотрели. Он как бы за пределами досягаемости, что усложняет ситуацию», — заявил президент UFC.



Уайт добавил, что Чимаев не тренировался несколько дней, так что в UFC решили запретить ему драться. «Я помню его на Бойцовском острове. Он просил его устроить ему второй бой на следующей неделе. Я ему позволил. Он был невероятен. Но в последнее время его редко увидишь в октагоне», — резюмировал Уайт.

О снятии Чимаева с боя против Уиттакера стало известно 14 июня. Менеджер бойца Махди Шаммас заявил, что такое решение было принято по состоянию здоровья его клиента. Планируется, что вместо Чимаева в главном бою UFC on ABC 6 c Уиттакером подерется россиянин Икрам Алискеров.

30-летний Чимаев провел 13 боев в карьере, не потерпев ни одного поражения. Ранее боец представлял Швецию, а теперь выступает под флагом ОАЭ.