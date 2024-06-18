Макгрегор возобновит тренировки в течение нескольких недель

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в течение нескольких недель возобновит тренировки. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Ранее стало известно об отмене боя Макгрегора против Майкла Чендлера.

"Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждем новую дату поединка", - сказал собеседник агентства.



Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.