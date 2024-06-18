Экс-претендент на пояс UFC заявил, что Макгрегор находится в рехабе

Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чейл Соннен в подкасте ESPN Good Guy/Bad Guy заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор находится в рехабе. Тем самым он опроверг информацию, согласно которой у спортсмена травма.

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«Макгрегор не травмирован. Он находится в центре реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами, включая алкоголь», — заявил Соннен.



14 июня стало известно, что бой Макгрегора и Майкла Чендлера отменен. Глава UFC Дана Уайт заявил, что причиной отмены поединка, который должен был состояться 30 июня в Лас-Вегасе, стала травма Макгрегора.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.