Уланбеков прокомментировал отмену боя после проваленного взвешивания

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков прокомментировал отмену боя с Джошуа Ваном на турнире UFC в Лас-Вегасе после проваленного взвешивания.

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«В первую очередь хочу извиниться перед UFC, Даной Уайтом и всеми, кто верил и ждал моего выступления. Я потратил много времени и сил на подготовку к этому бою. Однако всю мою подготовку я боролся с инфекцией, которая сидела в моем организме, и так и не смог полностью восстановиться. В ночь перед взвешиванием все шло хорошо, я начал сбрасывать последние килограммы, но в какой-то момент организм дал сбой. Люди, которые были рядом, видели, что со мной происходило в тот момент. Несмотря на это, утром я сделал всё возможное, чтобы выйти на бой. Это впервые в моей профессиональной карьере, когда я не смог сделать вес. После обследования меня допустила к поединку атлетическая комиссия. Решение оставалось за соперником и 30% штрафа. Но «воин» отказался, хотя моему представителю сказал, что будет драться, а сейчас пишет много всего «интересного» в интернете. Я понимаю, что во всём виноват я, и ничего с этим не поделаешь. Однако хочу сказать «экспертам», которые говорят, что и как мне нужно делать: у меня есть, с кого брать пример и с кем советоваться», — написал Уланбеков на своей странице в социальной сети.



Напомним, Тагир Уланбеков не смог сделать вес перед турниром UFC в Лас-Вегасе, который должен был состояться 16 июня. Он показал на весах 58,74 кг. Перевес составил 1,59 кг.