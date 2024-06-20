Один бой лишил США двух суперзвезд

Райан Гарсия и Девин Хейни решили завязать с боксом после очного поединка.

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Сенсационные новости приходят сегодня из мира профессионального бокса. Сразу две американские суперзвезды объявили о завершении и приостановке карьеры. Интересно, что последний поединок они провели между собой, и поединок этот оказался судьбоносным.

Речь идёт о топовых боксёрах Райане Гарсии и Девине Хейни. Они разделили ринг в апреле этого года, на кону стоял пояс чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, но Гарсия не сделал вес и на титул не мог претендовать. Тем не менее это не помешало Райану одержать сенсационную победу, так как фаворитом в этом противостоянии считался именно Девин. Гарсия трижды отправлял небитого Хейни в нокдаун и забрал победу решением судей.

Самое веселье началось уже после поединка, когда стало известно, что Гарсия провалил допинг-тест. В данный момент рассматривается вопрос о его дисквалификации, и, конечно, в этом случае результат поединка с Хейни будет аннулирован.

Казалось бы, всё складывается на руку Девину: ему вернут его «нолик» в графе поражений, перед ним вновь откроются двери к супербоям. Более того, в WBC уже назначили обязательного претендента на поединок с Хейни в лице Сандора Мартина, а Эдди Хирн хочет организовать объединительный бой Девина с Лиамом Паро.

Но, по всей видимости, первое поражение в карьере серьёзно сказалось на Девине в психологическом плане, и у американца свои планы, в которые бокс не вписывается.

«Я отдохну какое-то время, потрачу часть своих денег, попутешествую по миру и вернусь через два года после завершения отстранения Райана. Мы сможем подраться снова», — написал Хейни в социальных сетях.



Одного громкого заявления в день оказалось недостаточно, и примеру своего соперника последовал Гарсия. Правда, Райан пошёл дальше: поп-король бокса и вовсе объявил о завершении карьеры.

«Я официально на пенсии. Вокруг так много коррупции, что мне пришлось с этим покончить. Я могу заняться актёрским мастерством или пением. Я продолжу тренироваться, но мне больно. С этим покончено. Самое печальное, что я великий боксёр. Молюсь за всех и надеюсь, что у каждого будет прекрасная жизнь», — написал в своих социальных сетях Райан.



В отличие от заявления Хейни, слова Гарсии имеют логику в связи с грозящей ему дисквалификацией. Райан искренне считает себя невиновным и даже готов завершить с боксом из-за этого. Но при этом к подобным заявлениям Гарсии стоит относиться немного скептически: всё-таки Райан очень любит приковывать к себе внимание, он постоянно находится в медиапространстве. Этакий Конор Макгрегор из мира бокса. Помните, сколько раз Ноториус завершал карьеру в своих социальных сетях? Можно сбиться со счёту, но всё это было частью пиара. И ситуация с Гарсией очень напоминает поведение Конора.

А вот слышать от Хейни заявление об отпуске на два года крайне странно. Девину 25 лет, самое время покорять новые вершины, получать громкие бои, а вместе с ними – баснословные гонорары. Время писать историю. Но, похоже, непростой бой с Василием Ломаченко, после которого Хейни подвергся критике, а также поражение от Гарсии сильно повлияли на психологическое состояние Девина. Ведь до этих двух боёв Девин был просто несокрушим, забирая все поединки мощно и уверенно. Хейни – далеко не первый топовый боксёр, на ком негативно сказался опыт первого поражения. Один из самых ярких примеров – Деонтей Уайлдер, который до прихода Тайсона Фьюри был настоящим кошмаром королевского дивизиона. Но после поражений от Фьюри Деонтей так и не нашёл себя, сломался психологически, и карьера Бронзового бомбардировщика практически окончена.

Конечно, заявления Гарсии и Хейни шокировали боксёрское сообщество. Бокс может потерять сразу двух своих ярких представителей, и это действительно печальные новости для любителей этого вида спорта. Возможно, обоим просто нужна пауза, в случае с Гарсией она будет в любом случае из-за предстоящей дисквалификации. Но хочется верить, что оба вернутся на профессиональный ринг. Обоим всего 25 лет, обоим есть что доказывать, и оба могут подарить боксу ещё много ярких поединков, в том числе и между собой.