У российского бойца сменился соперник перед субботним турниром в Саудовской Аравии

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил в соцсетях, что российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, получил нового соперника перед субботним турниром в Саудовской Аравии.

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Изначально планировалось, что Магомедов встретится с Жоилтоном Луттербахом. Но вместо него на бой выйдет Антонио Троколи, также представляющий Бразилию.

Позже Луттербах рассказал в соцсетях, что антидопинговая комиссия отстранила его от поединка с Буллетом из‑за вещества, обнаруженного в его анализах.