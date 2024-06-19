UFC теряет двух самых звездных бойцов

Макгрегора и Джонса очень сложно вернуть в октагон.

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В UFC практически в любое время было достаточно много звёздных бойцов. В каждом поколении можно перечислить несколько десятков имён, которые всегда привлекают внимание, болельщиков и деньги.

Главные суперзвёзды последних лет — Джон Джонс и Конор Макгрегор. И сейчас с обоими есть проблемы. О чём сейчас говорит и Дана Уайт: «В июле Конору 36 лет, у него много денег. И кто знает, что будет с этими парнями, с Конором и Джонсом? Может быть, они снова будут драться, а может, не будут. Когда эти парни достигают такого уровня, никогда не знаешь, увидишь ли их снова в клетке. Ещё одна особенность старения, как и у скаковых лошадей, заключается в том, что вы гораздо легче получаете травмы. Их становится больше, чем в молодости, и вы уже не готовы выйти на бой с травмой, как делали это, когда были молоды, голодны и испытывали финансовые трудности».

С Конором ситуация всем известна. Он больше года обещал, что вот-вот анонсирует величайшее возвращение всех времён, потом конфликтовал с USADA, снимался в кино и рассуждал о контракте с UFC. В апреле долгожданный бой Макгрегора с Майклом Чендлером всё же анонсировали, и он должен был возглавить турнир UFC 303 на Международной неделе боёв. Конор на этом фоне настолько воодушевился, что заявил о желании подраться ещё несколько раз до конца года. В итоге же он не выступит даже в июне, о чём стало известно не так давно.

Более того, некоторые, а именно Чейл Соннен, выдвигают версии, что причина отмены боя не травма Конора, а его лечение от алкогольной зависимости: «У Макгрегора нет травмы. Я не знаю, делаем мы шоу или должны подыгрывать. Конор Макгрегор не травмирован, и это очень сложная ситуация, так как люди, которые говорят за него, не хотят ничего скрывать, но правда всегда выходит наружу. Какая невероятная ирония в том, что обе стороны имеют огромный интерес к алкоголю, а одна сторона находится в центре реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами, включая алкоголь».

Соннен в целом славится «точными» инсайдами, поэтому слова про рехаб спокойно могут оказаться вбросами, но факт в том, что уже года полтора Макгрегор стабильно появляется на публике либо с бутылкой своего виски, либо в клубе, либо в таком состоянии, что есть вопросы относительно трезвости. На этом фоне действительно не очень верится в возвращение Конора.

С Джонсом ситуация чуть иная. Всю карьеру его бесспорный талант, который он всегда показывал в октагоне, граничит с другой, тёмной стороной. Обычно это приводит к проблемам за пределами октагона, но иногда сказывается и на боях. Джон три года не бился, потом задавил Сириля Гана и спокойно сел ждать боя со Стипе Миочичем, одним из величайших тяжеловесов в истории. Однако есть нюанс — Стипе уже за 40, он не бился больше трёх лет, а в последнем бою побывал в страшном нокауте. А вот с временным чемпионом и, соответственно, легитимным претендентом Томом Аспиналлом Джон биться не хочет. На это наложились и травма, но и здоровый Джонс будет биться только с Миочичем.

Проблема для UFC ещё и в том, что под суперзвёзд собираются относительно слабые карды. Логика в этом есть. Любой турнир с участием Джонса и Макгрегора гарантированно соберёт и кассу, и PPV и точно будет интересен фанатам, поэтому нет большого смысла усиливать их дополнительно. Но вот в последние разы оба травмировались и подводили UFC, а ивенты экстренно спасает Алекс Перейра.

Сейчас ни один человек не сможет с полной уверенностью сказать, будут ли Джонс и Макгрегор ещё когда-нибудь биться. Они, безусловно, могут говорить о планах подраться с кем угодно и по несколько раз, но по факту им это не сильно нужно. Вряд ли у них есть мотивация что-то кому-то доказывать, вряд ли есть большое желание рисковать здоровьем ради сумм, которые для них уже давно не считаются невероятными.

Возможно, в рамках каких-то джентльменских соглашений Джонс и Макгрегор проведут ещё по одному бою, а потом останутся лишь на страницах истории промоушена. Это самое логичное развитие событий, но при этом за парнями пустота. При всём уважении к нынешним чемпионам, сейчас нет человека, бой которого будет будоражить абсолютно всех болельщиков. Есть Ислам Махачев, Алекс Перейра, ещё несколько бойцов, которые отлично себя проявляют, но уровень Джонса с Конором пока недостижим. И, скорее всего, UFC так и не найдёт способа их полноценно заменить.