Боец MMA Монсон принял ислам

Боец смешанных единоборств (ММА), а также депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам. Об этом сообщает «Матч.тв».

Отмечается, что церемония вступления в религию прошла в Москве и была приурочена к мусульманскому празднику Курбан-байрам. При этом сам спортсмен заявил, что уже несколько лет думал о смене вероисповедания.

«Сегодня я принял ислам. Думал об этом несколько лет», — заявил он.



Напомним, что с 2013 года Монсон живет в России. Позже он получил российское гражданство и перестал быть гражданином США.

Ранее Монсон заявил, что чувствует себя русским человеком и не хочет иметь ничего общего с родной страной.