Тайсон Фьюри сделал заявление о пьянке в баре, когда он рухнул на улице

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал скандальное видео, на кадрах которого он находился в состоянии алкогольного опьянения. На видео демонстрировалось, как боксёра выводят из бара. Оказавшись на улице, Тайсон рухнул на колени.

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