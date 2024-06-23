Конор Макгрегор рассказал, когда планирует провести бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категория Конор Макгрегор рассказал, как проходит его восстановление после перелома пальца на ноге, из‑за которого был отменен бой с Майклом Чендлером.

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Макгрегор и Чендлер должны были встретиться в октагоне в главном поединке турнира UFC 303 в Лас‑Вегасе 29 июня.

— Мы просто приспосабливаемся. Травма доставляет неудобства, но мы двигаемся дальше. Это больно. Я не собираюсь лгать. Очень‑очень больно — наверное, даже больнее перелома ноги, потому что она хотя бы была полностью изолирована. Мне нужно просто набраться сил и правильно провести тренировочные сборы.

Когда я могу бы провести бой? Август‑сентябрь… Я бы с удовольствием вышел на бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает. Пока же я нахожусь в режиме восстановления, — сказал Макгрегор в интервью Severe MMA.



За карьеру в смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Макгрегора состоялся в июле 2021 года.

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