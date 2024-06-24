Главные поединки предстоящей недели

Российский десант штурмует Гран-при PFL, а в ACA подготовили мощный турнир.

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Наступает новая неделя, которая принесёт любителям единоборств много интересных турниров и поединков. Не успел в Саудовской Аравии отгреметь первый в истории страны турнир UFC, как лучший промоушен мира уже организовывает новый номерной ивент, в котором будет достаточно интригующих поединков. Очередной турнир проведёт и лига PFL, где не обойдётся без выступлений российских бойцов. В мире же бокса свой поединок проведёт обидчик Василия Ломаченко Теофимо Лопес.

28 июня. Али Багов – Дауд Шайхаев

Лига ACA анонсировала очередной турнир, возглавят который легковесы Али Багов и Дауд Шайхаев. Поединок пройдёт в рамках полуфинала Гран-при и будет реваншем. В марте 2023 года бойцы уже встречались между собой, и победа раздельным решением судей досталась Шайхаеву. Конечно, Багов хочет взять реванш, а Дауд — одержать более убедительную победу, поэтому поединок будет крайне интригующим.

В ночь с 28 на 29 июня. Шамиль Мусаев – Мурад Рамазанов

В США состоится очередной турнир PFL, в карде которого будут выступать и российские бойцы. В рамках полусреднего дивизиона в клетке сойдутся сразу два российских бойца – Мурад Рамазанов и Шамиль Мусаев. Рамазанов имеет рекорд 12-0, Мусаев выиграл 16 из 17 поединков в профессионалах, а один свёл вничью. Два непобеждённых россиянина подерутся под эгидой PFL между собой – такое нельзя пропустить.

В ночь с 28 на 29 июня. Гоити Ямаути – Андрей Корешков

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков возвращается в Гран-при PFL. Начал сезон Корешков с поражения от соотечественника: на турнире PFL 3 он единогласным решением судей проиграл Магомеду Умалатову. Теперь, чтобы попасть в плей-офф, Корешкову нужно обязательно побеждать, причём делать это досрочно. В соперниках у Андрея будет бразилец японского происхождения Гоити Ямаути, который, в отличие от Корешкова, свой первый поединок сезона выиграл.

В ночь с 29 на 30 июня. Алекс Перейра – Иржи Прохазка

Изначально турнир UFC 303 должен был возглавить легендарный Конор Макгрегор, чьего возвращения в клетку ждут миллионы фанатов и один Майкл Чендлер. Но ирландец получил травму, и поединок с Чендлером вновь перенесли. Спасать номерной турнир вызвался Алекс Перейра, которому предстоит провести реванш с Иржи Прохазкой. Бойцы встречались друг с другом в ноябре прошлого года, и тогда Перейра стал новым чемпионом в полутяжёлом весе, после чего успел защитить пояс против Джамала Хилла. Теперь Алекс даст реванш Иржи Прохазке, и поединок двух ярких нокаутёров не может оставить равнодушными любителей смешанных единоборств.

В ночь с 29 на 30 июня. Иан Гарри – Майкл Пейдж

Веном возвращается в клетку UFC после дебютной победы над Кевином Холландом. Экс-боец Bellator, известный своим ярким стилем, встретится с непобеждённым Ианом Гарри. Гарри считает себя будущей звездой UFC, поэтому посмотреть на то, как он справится с опытным Пейджем, будет весьма интересно. А для Венома это отличный шанс проявить себя и продвинуться к титульному поединку.

В ночь с 29 на 30 июня. Теофимо Лопес – Стив Клаггетт

Обидчик Василия Ломаченко Теофимо Лопес возвращается в ринг. Лопесу предстоит обязательная защита чемпионского пояса WBO против канадца Стива Клаггетта.

26-летний Лопес является чемпионом мира в двух весовых категориях. В 2020 году он сенсационно победил Василия Ломаченко, забрав у украинца все пояса. Но после поражения от Джорджа Камбососа Теофимо поднялся в первый полусредний вес. В новом дивизионе дела у Лопеса идут отлично: он одержал пять побед и является чемпионом мира по версии WBO. В активе Стива Клаггетта 38 побед, 28 из которых – нокаутами, так что Лопесу нужно быть осторожным в предстоящем поединке.