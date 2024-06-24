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Бывший чемпион Bellator дал оценку поведению Павловича после его поражения от Волкова

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о поведении топового российского тяжеловеса Сергея Павловича, который толкнул своего соотечественника Александра Волкова после поражения от него на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Экс-чемпион Bellator дал оценку поведению Павловича после его поражения
© Чемпионат.com

«Я думаю, это эмоции. Потому что Сергей второй раз подряд проиграл. Когда ты выигрываешь несколько боев подряд нокаутом в первом раунде, а потом сам проигрываешь нокаутом, проигрываешь еще раз — это очень психологически тяжело. Я думаю, они потом созвонятся и пообщаются без камер», — заявил Немков в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

Напомним, Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

Бокс/MMA
Вадим Немков
Александр Волков