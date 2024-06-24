Павлович сделал первое заявление после поражения в бою с Волковым

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович у себя в социальных сетях разместил первый пост после поражения в поединке с соотечественником Александром Волковым. Они сражались 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Спортсмены выступают в тяжёлой весовой категории. Сергей проиграл единогласным решением судей.

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