Павлович выступил с призывом после трагедии в Дагестане

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в соцсетях, где выразил соболезнования родным и близким погибших от нападения боевиков в Дагестане, а также призвал не поддаваться на провокации.

© Чемпионат.com

«У терроризма нет лица, национальности и вероисповедания! Я приношу свои соболезнования всем пострадавшим и семьям! И призываю всех нас не поддаваться на провокации против нашего народа и нашей страны», — написал Павлович.



Напомним, теракты в Дагестане произошли вчера, 23 июня. Группа вооружённых боевиков обстреляла церковь и синагогу, а также напала на пост ДПС.

Махачев обратился к людям на фоне событий в Дагестане

Ранее Сергей впервые прокомментировал поражение в поединке с Александром Волковым.