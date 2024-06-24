Макгрегор начал лечение стволовыми клетками

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, как проходит его лечение после перелома пальца ноги.

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«Сейчас мне в ногу вводят стволовые клетки. Они взяли их у меня со спины и поместили в ногу. 20 мг стволовых клеток из моей собственной спины, из костного мозга – прямиком в перелом», — сказал ирландский боец на канале SevereMMA в YouTube.



Напомним, Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку с представителем США Майклом Чендлером. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня.

Ранее Макгрегор рассказал, когда ожидает вернуться в октагон.