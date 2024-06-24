IBF сняла санкции с российских боксеров

Международная боксерская федерация (IBF) сняла санкции с российских спортсменов и вернула их в рейтинги, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе RCC Boxing Promotions.

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По словам генерального директора организации Германа Титова, решение было принято в середине июня.

В рейтингах IBF присутствуют россияне Имам Хатаев, Василий Войцеховский, Али Исмаилов, Владимир Шишкин, Заур Абдуллаев. Чемпионскими поясами IBF владеют россияне Артур Бетербиев и Бахрам Муртазалиев.

Таким образом, российские боксеры присутствуют в рейтингах IBF, WBA, WBO. Лишь WBC до сих пор не включает боксеров из России в рейтинги. Более того, WBA первой из ведущих организаций разрешила проводить титульные поединки на территории России. Так, 12 июля в Серпухове в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» Муслим Гаджимагомедов проведет бой за пояс WBA в бриджервейте, а Альберт Батыргазиев — за временный титул WBA во втором полулегком весе.