«Зло». Александр Волков высказался о бое с Сергеем Павловичем

Топовый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о недавнем поединке с соотечественником Сергеем Павловичем.

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«Если зло [бить], то на стиле!» — написал Александр, прикрепив к сообщению видеофрагменты, где его причёсывает тренер в перерывах между раундами.



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Напомним, поединок между Волковым и Павловичем проходил 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Александр победил единогласным решением судей. После боя Волков подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. Всего на счету Александра 38 побед при 10 поражениях. В активе Сергея 18 побед при трёх поражениях.