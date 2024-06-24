Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе отца Хабиба

Пресс-служба Школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова осудила террористический акт, устроенный вчера, 23 июня, в Дагестане. При этом в заведении подтвердили, что один из боевиков проходил у них тренировочный сбор, готовясь к профессиональному поединку.

«Нашу школу регулярно посещают спортсмены со всех уголков нашей страны и всего мира, проходят тренировочно-подготовительный этап к своим соревнованиям и предстоящим боям. Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою, и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе», — говорится в сообщении заведения.



Напомним, группа вооружённых боевиков в Республике Дагестан обстреляла церковь и синагогу, а также напала на пост ДПС.

Абдулманап – отец и тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Знаменитый специалист ушёл из жизни летом 2020 года.