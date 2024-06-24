Шаблий обратился к Павловичу после его поражения в бою с Волковым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий, выступающий в лёгком весе Bellator, выразил поддержку своему соотечественнику Сергею Павловичу, который выступает в промоушене UFC. Недавно Павлович проводил поединок с другим россиянином Александром Волковым и проиграл ему единогласным судейским решением.

© Чемпионат.com

«Серёга, такая у нас работа, так мы расплачиваемся за опыт, но я знаю, что ты, братец, вернёшься сильнее и мотивированнее», — написал Александр в социальных сетях.



В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Павлович принял участие в 21 поединке, в которых одержал 18 побед и потерпел три поражения. Для Волкова победа в бою с Сергеем стала 38. Также на его счету 10 поражений.