Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил в социальных сетях, что принял решение отказаться от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF).

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— Энтони Джошуа и Дэниэль Дюбуа, послушайте. Я знаю, титул чемпиона мира по версии IBF важен для вас. Считайте это мои подарком на 21 сентября, — сообщил Усик в соцсетях.



19 мая 37‑летний Усик решением судей победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поясом IBF он владел с 2021 года. Ранее стало известно, что Усик не сможет провести обязательную защиту титула IBF из‑за пункта о матче‑реванше с Фьюри.