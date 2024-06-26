Валуев назвал причину снятия санкций с российских боксеров

Финансовая сторона является причиной снятия санкций с российских боксеров международными федерациями. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

Ранее Всемирная боксерская организация и Международная боксерская федерация сняли санкции с россиян.

"Это просто - большое количество россиян находятся в рейтингах федераций и ассоциаций, - сказал Валуев. - Если россияне не выступают, организаторы теряют деньги, не имея возможности провести тот или иной бой. Это упущенная выгода, которую они вернут со снятием санкций".



"Здесь нет никакой политики. Но снятие санкций значимо для наших спортсменов, поскольку они получат возможность продвигаться в рейтинге и боксировать за титул чемпиона мира", - добавил Валуев.



Санкции были введены после начала специальной военной операцией на Украине.