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Волкановски дал прогноз на реванш Перейра — Прохазка

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном реванше полутяжеловесов Алекса Перейры и Иржи Прохазки, который состоится 29 июня на турнире UFC 303.

Волкановски дал прогноз на реванш Перейра — Прохазка
© Чемпионат.com

«Я собираюсь поставить на победу Алекса Перейры нокаутом или техническим нокаутом. Но здесь есть выбор, поскольку оба опасны, нестандартны, оба идут на риск, и поэтому может произойти всё, что угодно. Можно увидеть, что Алекс Перейра спаррингует по всему миру. Боксёры, кикбоксёры, бойцы MMA, куда он ни отправился, он спаррингует. Думаю, что с ним всё будет в порядке, он выдержанный боец. Стресс не перенапряжёт его, и он не устанет. Думаю, что это более надёжная ставка», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Бокс/MMA
Алекс Волкановски
Алекс Перейра
Иржи Прохазка