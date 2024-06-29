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Багов победил Шайхаева в главном бою турнира АСА 177

Российский боец смешанного стиля Али Багов победил соотечественника Дауда Шайхаева в главном поединке турнира АСА 177, который прошел в Сочи.

Багов победил Шайхаева в главном бою турнира АСА 177
© matchtv.ru

Для Багова эта победа стала 34‑й в карьере при 11 поражениях. Шайхаев потерпел пятое поражение при 16 победах. Багов одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном поединке турнира бывший чемпион организации Муслим Магомедов в полутяжелом весе победил единогласным решением судей Григора Матевосяна.

Также на этом турнире сошлись два бывших претендента на пояс в лёгком весе казахстанец Артём Резников и россиянин Мухамед Коков. Резников победил единогласным решением судей.

Бокс/MMA
Артем Резников
Мухамед Коков
Али Багов
Маркос Родригес
Рустам Керимов
Олег Оленичев
Муслим Магомедов
Вартан Асатрян
Виктор Макаренко
Александр Ковалев
Артем Фролов
Владимир Васильев