Багов победил Шайхаева в главном бою турнира АСА 177

Российский боец смешанного стиля Али Багов победил соотечественника Дауда Шайхаева в главном поединке турнира АСА 177, который прошел в Сочи.

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Для Багова эта победа стала 34‑й в карьере при 11 поражениях. Шайхаев потерпел пятое поражение при 16 победах. Багов одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном поединке турнира бывший чемпион организации Муслим Магомедов в полутяжелом весе победил единогласным решением судей Григора Матевосяна.

Также на этом турнире сошлись два бывших претендента на пояс в лёгком весе казахстанец Артём Резников и россиянин Мухамед Коков. Резников победил единогласным решением судей.