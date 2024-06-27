Чемпион мира по кикбоксингу примет российское гражданство

Боец ММА и чемпион мира по кикбоксингу, латвиец Константин Глухов, получит паспорт гражданина Российской Федерации по программе репатриации соотечественников. Об этом сообщил сам спортсмен.

«Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад, должен получить документ завтра, 28 июня», — поделился Глухов с корреспондентом «Матч ТВ».



С 2006 года Константин Глухов выступает в смешанных единоборствах и совмещает бои по правилам ММА с поединками в кикбоксинге. Большую часть карьеры боец представлял Латвию, потому что родился в Риге. Глухов проводил поединки в такими спортсменами, как Александр Емельяненко, Владимир Минеев и Кенни Гарнер. В прошлом году боец выразил желание отказаться от латвийского гражданства, чтобы получить паспорт РФ.