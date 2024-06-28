Российский боец ММА подарил сопернику курицу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вартан Асатрян подарил сопернику Рыскулбеку Ибраимову курицу перед поединком. Об этом сообщается на сайте ACA.

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«Некоторое время назад Рыскулбек снял видео, где предлагал курице в своем курятнике подписать контракт с ним, намекая на наш поединок. Сегодня я вернул курицу в курятник Рыскулбека», — заявил Асатрян.



Бой Асатряна и Ибраимова пройдет 28 июня в Сочи на турнире ACA 177. Соперники соревнуются в наилегчайшем весе.

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На счету Вартяняна 36 боев при 26 победах и 10 поражениях в смешанных единоборствах. Ибрагимов провел 37 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел 14 поражений.