Дана Уайт — о поступке Усика: это возмутительно

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу решения украинского боксера Александра Усика оставить титул IBF вакантным.

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«Это возмутительно, и я думаю, что кто-то вроде Турки Аль аш-Шейха должен разобраться с этим. Следующие несколько лет я буду с пристальным вниманием наблюдать со стороны за развитием событий в боксе. Турки организует бои на таком уровне, на котором никто другой не сможет организовать. Усик против Фьюри — это был интересный бой! У Шейха Турки свое видение спорта, и я думаю, он сделает все возможное, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе в преддверии шоу UFC 303.



Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 18 мая 2024 года после победы над британцем Тайсоном Фьюри, которому на тот момент принадлежал пояс WBC. Чемпионом мира по версии IBF Александр стал 25 сентября 2021 года после победы над Энтони Джошуа.