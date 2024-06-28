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Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба в Махачкале хештегом «Конор был прав»

Конор Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба в Махачкале
© globallookpress.com
«Конор был прав», – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион UFC.

23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики осуществили нападение на православные церкви и синагоги, а также пост ДПС. В ходе атак погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 гражданских лиц; 5 нападавших были впоследствии убиты сотрудниками правоохранительных органов.

Бокс/MMA
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