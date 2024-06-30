Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и защитил чемпионский пояс UFC

В ночь с 29 на 30 июня по московскому времени состоялся турнир UFC 303. В главном событии турнира прошёл поединок между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой и известным чешским бойцом Иржи Прохазкой.

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Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушился градом ударов по сопернику и судья был вынужден остановить поединок.

В активе Перейры 11 побед и два поражения. В своём последнем поединке он одолел Джамала Хилла нокаутом в первом раунде. У Прохазки — 30 побед и пять поражений. Один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке он победил нокаутом Александра Ракича.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне. На турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября в Нью-Йорке, Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бразилец одержал победу нокаутом во втором раунде.