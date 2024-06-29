Хабиб опубликовал в соцсетях философский пост

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих соцсетях философский пост.

"Мужчина и мужской род не одно и тоже. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути", - написал Хабиб.



Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

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Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда "Общественное мнение" Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон рассказал, что американцы любят Хабиба за его скромность.