Соперник Макгрегора назвал дату возвращения ирландца в UFC

Соперник Конора Макгрегора, американец Майкл Чендлер, назвал дату возвращения ирландца в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает портал MMA Mania.

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«Вчера вечером я встречался с представителями UFC, и мы кое-что обсудили. Мы всегда говорим о Коноре. Люди, близкие к нему знают, что он будет готов драться со мной в августе или сентябре», — заявил Чендлер.



Ранее о возвращении Макгрегора выказывался президент UFC Дэйна Уайт.

«Я не думаю о том, чтобы Макгрегор с кем-то дрался прямо сейчас. У меня нет временных рамок, у меня ничего нет», — сказал Уайт.



14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером на UFC 303 официально отменен. Ирландец заявил, что сломал во время тренировки палец на ноге и принял решение сняться с поединка после консультации с врачами, UFC и командой.