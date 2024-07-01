Порье обратился к Махачеву насчет реванша

Американский боец смешанных единоборств Дарстин Порье предложил чемпиону UFC в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву провести реванш.

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«Если Арман [Царукян] не может драться, давай сделаем это снова», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.



Напомним, ранее стало известно, что российский боец ММА армянского происхождения Арман Царукян дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией штата Невада (США). Поводом для этого решения стала драка Царукяна с фанатом на турнире UFC 300.

Махачевым и Порье сражались в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире UFC 302. Поединок продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.