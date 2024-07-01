Умер заслуженный тренер России по боксу

Тренер чемпиона мира 2021 года по боксу Марка Петровского Сергей Смирнов умер на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

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"Сегодня на 62-м году из жизни скоропостижно ушел заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Юрьевич Смирнов. Федерация бокса России приносит свои соболезнования родным и близким", - сказал собеседник агентства.



Смирнов был заслуженным тренером России, в числе его подопечных - чемпион мира 2021 года Марк Петровский.