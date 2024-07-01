Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал новость об аресте банковских счетов экс-чемпиона промоушена в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета Хабиба из-за долга в 297 млн рублей. Сам россиянин комментариев о новости пока не давал.

«Разорён и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги. Слышал, что теперь он занимается эскортом в Дубае», – написал Макгрегор на своей странице в соцсетях.



ФНС заблокировала счета Хабиба Нурмагомедова

Хабиб и Макгрегор встречались друг с другом. Спортсмены сражались на турнире UFC 229. Нурмагомедов тогда победил, проведя успешный удушающий приём на шею в четвёртом раунде.