Павлович ответил, что его спровоцировало толкнуть Волкова сразу после боя

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, ответил на вопрос по поводу резонансного инцидента с соотечественником Александром Волковым, случившегося сразу после их поединка на турнире UFC в Саудовской Аравии. По окончании боя Волков подошёл к Павловичу, чтобы поддержать его, однако Сергей оттолкнул оппонента. Александр победил единогласным решением судей.

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По словам Сергея, толкнуть Александра его спровоцировала закулисная атмосфера.

«Сейчас бы не сделал, конечно. Потому что поутихли эмоции и так далее. Но те движения, которые были с его стороны, издалека делались… Не буду давать этому оценку. Я просто сделал для себя [вывод], что мы росли в разной среде, с разными понятиями, с разными принципами. И мне это далеко не близко, я привык жить по-мужски, быть пускай более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь. Не думаю, что из-за боя [толкнул Волкова после поединка]. Если мы вернёмся, посмотрим мою карьеру, у меня же не было никаких проблем [после поражений]. Проблемы с тем, чтобы проиграть или выиграть, – ничего в этом страшного нет. Бой может сложиться по-разному. Ты можешь выигрывать бой – и шальной нокаут придёт. Сама атмосфера закулисная, то, что я называю «не по-мужски» в моём понимании, – вот это вот спровоцировало. Оно имело почву под собой, и ты думал: «Да как же так? Вроде бы на камеру человек говорит какие-то вещи, а за камерой – совсем по-другому». Вот это мне не давало покоя – несправедливость такая», – приводятся слова Павловича в телеграм-канале «Андреев Ушатайка» со ссылкой на его выступление в эфире «Матч! Боец».



В общей сложности на счету Павловича 18 побед при трёх поражениях в ММА. В активе Волкова 38 побед при десяти поражениях.