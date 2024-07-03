Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением на бойца ММА Джавида Рзаева, который назвал оппонента «русской свиньей» 22 мая на турнире Кулачной лиги Hardcore FC, говорится в сообщении в Telegram-канале федерации. Также продолжается проверка в отношении промоутера.

Федерация бокса России проводит проверку по обстоятельствам, произошедшим 22 мая 2024 года в рамках Кулачной лиги Hardcore FC. По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы, — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что 2 июля в ходе очередного боя промоушена ММА Hardcore произошел скандал: после схватки боец Джавид Рзаев по прозвищу Костюм из Дубая устроил скандал с российским бойцом Артуром Кулинским, который стоял в зале. Скандалисты обменялись оскорблениями, однако после того как Кулинский обозвал азербайджанца «китайским костюмом», тот перешел границы и назвал его «русской свиньей». Позже боец неоднократно извинился, в том числе перед Кулинским.