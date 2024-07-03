Шара Буллет обозначил свою цель в UFC

Российский проспект среднего дивизиона (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, который более известен как Шара Буллет, обозначил свою цель в лиге.

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«В Лос-Анджелесе важно не очароваться возможностями, открывшемся тут, а идти намеченному курсу. Идти и не сдаваться. За главным золотом», — написал Шарабутдин Магомедов в своих социальных сетях.



Напомним, Буллет на минувшем турнире UFC on ABC 6 встретился с бразильцем Антонио Троколи (12-3). Россиянин досрочно остановил соперника в третьем раунде, одержав вторую победу в UFC. На данный момент в активе россиянина 17 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее Шарабутдин Магомедов рассказал, почему хочет подраться с известным американским бойцом Кевином Холландом.