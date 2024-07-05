Корешков высказался о конфликте Волкова и Павловича

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о недавнем поединке между россиянами Сергеем Павловичем и Александром Волковым. По окончании боя Волков подошёл к Павловичу, чтобы поддержать его, однако Сергей оттолкнул оппонента. Сам поединок закончился в пользу Волкова единогласным решением судей.

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