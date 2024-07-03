Промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжеловеса Тайсона Фьюри, высказался о поражении британца в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Напомним, Фьюри проиграл раздельным решением, потерпев первое поражение в карьере.