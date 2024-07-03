Клетка будет полыхать посреди июльской жары: ММА серия возвращается в «Лужники» с огромным турниром!

13 июля в Москве состоится большой турнир ММА Серия-82! Лига возвращается в Международный Центр Бокса «Лужников», и это шоу обещает стать незабываемым! Сражения высочайшего уровня, имена мирового масштаба и планетарные охваты – все это про наш грядущий вечер боев в столице!

© Пресс-служба турнира

Главным событием турнира ММА Серия-82 станет один из самых мощных боев этого года в России! Сильнейшие средневесы СНГ сойдутся в клетке «Лужников», чтобы выяснить, кто из них круче! Непобежденный Шамиль Магомедов готовится встречать в лиге легендарного казаха Даурена Ермекова.

Магомедов представляет Россию и команду Gor MMA. Он является одним из наиболее устрашающих бойцов ММА Серии. На счету Магомедова пока лишь две победы в нашей лиге, но зато каждая была одержана в доминирующем стиле нокаутами! Общий рекорд Шамиля — 12-0.

Даурен Ермеков (19-5) представляет город Актобе и является настоящей легендой Казахстана! На его счету огромное количество поединков с самыми опасными людьми индустрии — Владимиром Минеевым, Гамзатом Хирамагомедовым, Русланом Шамиловым и далеко не только! Теперь Ермеков присоединился к ММА Серии, и тут его сразу же ждет серьезнейшее испытание.

Также одним из наиболее важнейших боев предстоящего турнира станет противостояние Тьяго Кардосо (16-10-2) и Ислама Каримова (6-2). Если бразилец публике ММА Серии знаком хорошо, то его новый соперник – это именитый новичок!

Тьяго Кардосо представляет Бразилию и зал Gor MMA, проживая при этом в России. «Грут» — живая легенда ММА Серии. На его счету девять боев в нашей лиге, в которых бразилец одержал шесть побед (дважды он уступил и один поединок завершился вничью). Кардосо — огромный, фактурный боец с опасным джиу-джитсу, долговечным бензобаком и мощью в ударах. Ислам Каримов — звездный новичок нашей лиги. Ранее этот тяжеловес, чья масса порой впечатляет (в некоторые моменты парень тянул на 150 кг), выступал в организациях из сферы поп-ММА и больше всего запомнились, пожалуй, его поединки в «Нашем Деле». Каримов может стать одним из наиболее любопытных и ярких дебютантов этого сезона в ММА Серии!

Одним из самых многообещающих событий турнира в плане зрелища на предстоящем турнире считается битва тяжей – Виктор Клюев (6-2) vs Шамиль Магомедов (6-0). Клюев не нуждается в особых представлениях. Один из самых опасных и заметных тяжеловесов нашей лиги до недавнего времени шел на серии из шести побед, правда, недавно его огорчил бразилец Андре Миранда и прервал невероятную череду рязанского тяжа. Общий рекорд бойца клуба «Атрон» состоит из шести побед и двух поражений.

Шамиль Магомедов представляет Россию и Академию Единоборств Альянс. Непобеждённый дагестанец готовится дебютировать в ММА Серии. На его счету шесть побед в шести поединках, а также опыт выступлений в известных российских промоушенах. Магомедов является четырехкратным чемпионом России по смешанным единоборствам. Ранее Магомедов и Клюев уже могли подраться, но в итоге их бой был перенесен на турнир в «Лужниках».

Простые зрители и хардкорные фанаты единоборств обожают реванши, и как раз один из таких украсит и турнир ММА Серия-82. Ирина Чернышова (7-8) и Джози Фабриэли (4-5) уже дрались однажды, и тогда победа досталась бразильянке. Теперь же у россиянки появился шанс поквитаться, а мы за этой попыткой с удовольствием понаблюдаем.

Фабриэли представляет Бразилию и Gor MMA. На ее счету четыре боя в нашей лиге, так что аудитория ММА Серии уже неплохо знает эту девушку. Также отметим, что Джози является сестрой-близняшкой Джованны Эдуарды, которая также выступала в нашей лиге. И конечно, не забываем, что в первом поединке Фабриэли и Чернышовой победа осталась за бразильянкой.

Ирина Чернышова представляет Лыткарино и СК «Самбист». Эту заслуженную девушку вы точно знаете: на ее счету уже четыре боя в ММА Серии. Последние два поединка у нас Чернышова проиграла, но в феврале на «Играх Будущего» ей удалось вернуться на победную тропу, и на предстоящем турнире Ирина наверняка попытается продолжить это движение!

Дмитрий Засинец (6-2) – Аримарсель Сантос (46-43) – еще один бой, который ни в коем случае нельзя пропустить. Засинец представляет Мозырь (Белоруссия) и команду «Академия ММА». На его счету уже не один год выступлений в ММА Серии, а вершиной его карьеры у нас можно назвать победу в Гран-при 77 кг в 2022 году! За плечами Засинца четыре успешных выступления в нашей лиге при единственном поражении.

Аримарсель Сантос представляет Бразилию и Gor MMA. На его счету более 90 профессиональных выступлений в карьере и бои с самыми крупными звездами поколения, среди которых выделяется имя Хабиба Нурмагомедова! В ММА Серии у Аримарселя семь поединков, в которых Сантос забрал три победы.

Обратите внимание, что и в начале карда вас ждут не менее высококлассные противостояния, чем во второй части вечера. Доказательство тому – бой Никиты Бархатова и Нвера Худикяна. Бархатов представляет Калугу и «Академию Единоборств». На его счету одна победа в ММА Серии: на нашем 79-м турнире он одолел Тамаза Тарбу. Всего в статистике Бархатова значится 10 профессиональных выступлений, в которых он выиграл семь раз и трижды уступил. Нвер Худикян представляет Москву и команду Gor MMA. На его счету также имеется победа в нашей лиге: на том же турнире ММА Серия–79 ученик Гора Азизяна одолел Темурлана Женишбека. Общий рекорд Худикяна состоит из четырёх побед при одном поражении на профессиональной арене.

Ну, и в конце отметим и оставшихся участников предстоящего турнира в «Лужниках», ведь среди этих имен есть крайне интересные. Один из самых популярных бойцов Армении Рафаэль Абрахамян (7-1) из команды Gor MMA в пятый раз сразится в ММА Серии, а его соперником станет молодой непобежденный проспект Владислав Ивайловский, которому предстоит дебютировать у нас. А один из самых удивительных новичков нашей лиги за последнее время Исраэль Фигейра (6-1) из Бразилии схлестнется в клетке с Владиславом Пальчиковым (2-1-1) из Белгородской области. Помимо этого, ожидается возвращение зрелищного рубаки Тамаза Тарбы (2-2), который намерен закрыть поражение от Никиты Бархатова на 81-м турнире нашей лиги. Ему предстоит сразиться с многообещающим дебютантом ММА Серии из команды «Камелот» Баладжоном Камбаровым (2-1).

Полный файткард

1. Тамаз Тарба (Россия) – Баладжон Камбаров (Таджикистан);

2. Никита Бархатов (Россия) – Нвер Худикян (Армения);

3. Владислав Пальчиков (Россия) – Исраэль Фигейра (Бразилия);

4. Владислав Ивайловский (Россия) – Рафаэль Абрахамян (Армения);

5. Ирина Чернышова (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия);

6. Дмитрий Засинец (Белоруссия) – Аримарсель Сантос (Бразилия);

7. Шамиль Магомедов (Россия) – Виктор Клюев (Россия);

8. Ислам Каримов (Россия) – Тьяго Кардосо (Бразилия);

9. Даурен Ермеков (Казахстан) – Шамиль Магомедов (Россия).

ММА Серия-82. 13 июля. Международный Центр Бокса, «Лужники» (Новолужнецкий пр-д, 13). Начало турнира в 19:00 мск. Билеты в продаже на сайте www.mma-series.com

Прямая трансляция состоится на телеканале MMA-TV.com (в пакетах всех популярных операторов), на сайте mma-series.com и в онлайн-кинотеатре Okko.

Телеканал MMA-TV.com доступен в сетях крупнейших спутниковых, кабельных и ОТТ операторов в 39 странах мира, включая Россию.

Информация о телеканале MMA-TV.com:

Телеканал MMA-TV.com – уникальный тематический круглосуточный телеканал, посвященный смешанным боевым единоборствам. Миссия телеканала: популяризация смешанных единоборств в России и в мире как одной из самых востребованных и динамично развивающихся мировых спортивных дисциплин, а также продвижение и освещение самых зрелищных турниров мирового MMA.

Телеканал удостоен специального приза премии «Золотой луч 2019» за динамичный прирост аудитории после запуска и «Золотой луч 2021» в категории «лучший спортивный телеканал». Технический охват телеканала в России: 21 005 000 абонентов (данные за декабрь 2023). Среднемесячный охват телеканала в России составляет 3 400 000 человек (данные Медиаскоп, аудитория 4+, города 0+). Прямые эфиры телеканала доступны аудитории, охватывающей около 141 463 000 домохозяйств в 39 странах мира (включая Россию). Согласно Fightmatrix (официальный сайт рейтинга MMA), за 1,5 года ММА Серия достигла 25-го места по совокупному рейтингу участвующих в событиях организации бойцов из 372 ММА мировых промоушенов, активных на момент составления рейтинга.